Немецкий генерал назвал ошибочной тактику украинской армии по лобовому пробиванию линии фронта

Она пытается справиться с отличной защитой негодными способами, из-за чего обстановка на передовой почти не меняется.

Роланд Катер, генерал-лейтенант бундесвера в отставке, раскритиковал действия ВСУ в зоне специальной операции. По его мнению, они делают ошибку, штурмуя в лоб выстроенную российскую оборонительную линию.

«Я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки», - заявил он в интервью изданию Die Welt.

По его мнению, Киеву надо сменить тактику и попробовать испытать другие меры воздействия на ВС РФ. Скорее всего, это понимают и сами украинцы, поскольку активно просят у своих союзников вооружения, которые будут воздействовать на противника на большой дальности.