Отставной генерал бундесвера Эрхард Бюлер заявил, что поддерживает удары Украины по регионам в глубине РФ. Такое заявление им было сделано в эфире телекомпании MDR.

Журналисты спросили Бюлера, что он думает по поводу права Украины бить по российским регионам. Также его попросили оценить возможность ВСУ выиграть военное противостояние. Он в ответ указал, что Киев должен иметь возможность наносить удары не только по новым территориям России, но и по объектам в ее глубине, расположенных в Белгородской, Курской, Ленинградской и прочих областях.

«Все, что находится в глубине России, - все это законные цели», - заявил генерал в отставке.

При этом, по мнению Бюлера, подобные удары никак не помогут ВСУ выиграть конфликт.

Ранее бундесвер назвали армией, которая с наибольшей долей вероятности вступит в вооруженное противостояние с Россией. ФРГ уже рассматривает варианты эскалации событий, и десятки тысяч немецких военных начали подготовку к войне. Уже в феврале могут произойти события, которые приведут к эскалации украинского конфликта.