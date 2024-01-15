Bild: ФРГ готовится к войне с РФ за Украину

Германский Бундесвер рассматривает сразу несколько вероятных вариантов своего участия в конфликта с армией РФ, преследуя интересы по защите Украины, немецкое издание Bild.

Как утверждает издание, ссылаясь на секретные материалы Минобороны ФРГ, одним из вариантов Бундесвер рассматривает сценарии прямого военного противостояния с РФ.

«Будут задействованы десятки тысяч немецких солдат (в подготовке к войне с РФ — прим. ред., — пишут немецкие журналисты.

Отмечается, что уже в феврале наступившего года вероятна эскалация отношений между Россией и странами НАТО и Германия будет играть там первую скрипку.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский диаметрально «разошлись в характеристике» того, что именно за гарантии безопасности Киев и Лондон подписали.