Он считает, что Европу «смоет» с карты, если она решится воевать с Россией. Это будет подобно тому, как Наполеон молниеносно уничтожил Священную Римскую империю.

По мнению ученого, той же Германии понадобится не менее 15 лет, чтобы ее армия смогла противостоять противнику, поскольку передача техники и боеприпасов Украине оставила бундесвер «голым».

Священная римская империя германской нации просуществовала с 962 по 1806 годы. Французский философ и писатель Вольтер в конце ее существования замечал, что она уже не является «ни священной, ни римской, ни империей».