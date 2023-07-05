Немецкий военный эксперт назвал планы Зеленского недостижимыми

Военный эксперт полковник в отставке Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу ZDF назвал планы Владимира Зеленского вернуть Украину к границам 1991 года практически недостижимыми.

Рихтер оговорился, что подобное может произойти только в случае чего-то непредвиденного, например, внутриполитической дестабилизации в России.

По его мнению, российская армия лучше организована и не допускает ошибок, совершенных в первые месяцы специальной военной операции.

А вот моральный дух украинских солдат падает с каждым днем.