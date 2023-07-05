Немецкий военный эксперт назвал планы Зеленского недостижимыми
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Военный эксперт полковник в отставке Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу ZDF назвал планы Владимира Зеленского вернуть Украину к границам 1991 года практически недостижимыми.
Рихтер оговорился, что подобное может произойти только в случае чего-то непредвиденного, например, внутриполитической дестабилизации в России.
По его мнению, российская армия лучше организована и не допускает ошибок, совершенных в первые месяцы специальной военной операции.
А вот моральный дух украинских солдат падает с каждым днем.
«Уже существует опасность, что вы вступите в долгую войну на истощение, где стратегически мало что меняется, но в итоге цифры потерь все растут и растут, и вы спрашиваете себя, где и когда это должно закончиться?» – сказал Рихтер.