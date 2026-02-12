Неоднократно судимы: в Чебоксарах арестовали жителей Смоленской и Кемеровской областей за расправу над постояльцами

Ночная драка в хостеле на улице Ломоносова закончилась двойным убийством. Двое постояльцев скончались на месте от полученных травм, подозреваемые задержаны и арестованы. Об этом сообщили в УМВД Чувашии.

Сигнал о конфликте поступил в полицию около полуночи 10 февраля. Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил тела 48-летнего и 62-летнего мужчин. Как установили следователи, между несколькими постояльцами вспыхнула пьяная ссора, в ходе которой двое злоумышленников нанесли оппонентам множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Погибшие приехали в Чебоксары из Тюменской области и Алтайского края. Оба проживали в хостеле на постоянной основе.

Подозреваемых задержали по горячим следам — ими оказались жители Смоленской и Кемеровской областей в возрасте 32 и 39 лет. Следственный комитет по Чувашской Республике возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным ведомства, оба фигуранта ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.