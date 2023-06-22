Неопознанные обломки обнаружили при поиске пропавшего батискафа

Согласно заявлению ведомства, обломки удалось обнаружить благодаря беспилотному подводному аппарату. На данный момент эксперты анализируют эту информацию.

Напомним, что батискаф пропал 18 июня, вскоре после начала погружения к затонувшему «Титанику». На борту самоходного аппарата находились пять человек, в том числе миллиардер Хамиш Хардинг, глубоководный исследователь Поль-Анри Наржеоле и учредитель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. По данным береговой охраны, запас кислорода в батискафе должен был закончиться в 14:08 по московскому времени, однако поиски намерены продолжать. Ведомство планирует созвать конференцию вечером 22 июня.

Согласно одной из версий правительства США, батискаф мог врезаться в риф, а после отклониться от маршрута. В береговой охране также сообщали, что из толщи воды слышался стук, однако источник звука найти не удалось.