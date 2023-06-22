Неопознанные обломки обнаружили при поиске пропавшего батискафа
Фото: [© Алексей Никольский/РИА Новости]
В водах Атлантического океана продолжается поиск пропавшего батискафа «Титан». В четверг, 22 июня, береговая охрана Соединенных Штатов Америки сообщила о неопознанных обломках, найденных в зоне поисков, пишет РИА Новости.
Согласно заявлению ведомства, обломки удалось обнаружить благодаря беспилотному подводному аппарату. На данный момент эксперты анализируют эту информацию.
Напомним, что батискаф пропал 18 июня, вскоре после начала погружения к затонувшему «Титанику». На борту самоходного аппарата находились пять человек, в том числе миллиардер Хамиш Хардинг, глубоководный исследователь Поль-Анри Наржеоле и учредитель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. По данным береговой охраны, запас кислорода в батискафе должен был закончиться в 14:08 по московскому времени, однако поиски намерены продолжать. Ведомство планирует созвать конференцию вечером 22 июня.
Согласно одной из версий правительства США, батискаф мог врезаться в риф, а после отклониться от маршрута. В береговой охране также сообщали, что из толщи воды слышался стук, однако источник звука найти не удалось.