Неосторожная игра с фатальным риском: почему 21-летнему россиянину срочно резали бутылку в операционной
Житель Красногорска едва не лишился полового органа из-за игры с бутылкой
В подмосковном Красногорске врачи спасли 21-летнего пациента от угрозы ампутации после необычного инцидента с пластиковой бутылкой. Как сообщают Telegram-каналы, молодой человек попал в больницу с жалобами на то, что горлышко бутылки плотно зажало его половой орган, вызвав опасный отек и нарушение кровоснабжения.
Состояние пациента требовало экстренного хирургического вмешательства. Под общим наркозом врачи аккуратно разрезали пластиковую бутылку пополам, не повредив при этом ткани органа. Операция прошла успешно, и угроза некроза была устранена. По словам самого пострадавшего, он оказался в этой ситуации по неосторожности, подробности которой не уточняются.