Неплохое бронирование и низкая подвижность: что показало изучение трофейных образцов западной техники

Те боевые машины, которые попадают в руки российских бойцов, отправляются на предприятия оборонной промышленности. Там их тщательно изучают специалисты в разных сферах.

По имеющимся данным, изучению уже подверглись шесть типов танков и бронетранспортеров. По предварительным результатам, все они имеют вполне приемлемый уровень бронезащиты. Правда, есть большое количество мест, где технические решения конструкторов выглядят весьма спорными, поскольку у машин получаются уязвимые точки, лишенные брони. Вдобавок, все они имеют очень ограниченную подвижность и маневренность. На сложных и вязких грунтах такую технику использовать крайне проблематично.

«Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное», - заявил осведомленный источник.

Его слова привели РИА Новости. В первую очередь такая сложность и дороговизна связаны с нерациональной разработкой боевых машин.