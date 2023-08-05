Неподалеку от Севастополя обнаружен украинский надводный беспилотник

Он находится в открытом море, Черноморский флот предпримет усилия для его уничтожения.

Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он сообщил, что до момента уничтожения неприятельской цели было перекрыто движение яликов между Балаклавой и пляжами.

«Флот обнаружил надводный беспилотник, который продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», - заверил глава города.

Он добавил, что эвакуация людей с пляжа не проводится, для них нет никакой опасности. Флот полностью контролирует ситуацию. Сразу по уничтожению беспилотника врага любые ограничения на передвижения маломерных судов будут сняты.