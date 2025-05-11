В Белоруссии трактор протаранил пассажирский поезд на переезде

На белорусской территории произошло ЧП. Там трактор на железнодорожном переезде врезался в пассажирский поезд. Об этом сообщила Белорусская железная дорога в своем официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел днем воскресенья, 11 мая, на перегоне между Городцом и Кобриным. Там на железнодорожном переезде без дежурного трактор, не обращая внимания на звуковые и световые сигналы, двинулся вперед. Он попытался проскочить перед проходящим пассажирским поездом, но в результате только врезался во второй вагон, после чего зацепил еще и третий вагон. Он повредил им обшивку.

Никто из пассажиров не пострадал, в момент аварии в поезде находились 151 человек. После ДТП все движение на этом участке было приостановлено, в результате был нарушен весь график железнодорожных перевозок.

Ранее сообщалось, что в Донецке было возобновлено железнодорожное сообщение. Оно прекратилось еще 11 лет назад, теперь же поезда снова стали ходить до железнодорожного вокзала Донецка. Местные жители рады возобновлению движения. Они надеются, что в скором времени смогут добираться на поезде на более дальние расстояния.