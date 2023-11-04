Несколько машин загорелись разом около автосервиса в Краснодаре

Ряд автомобилей, которые стояли возле автосервиса с шиномонтажной мастерской в Краснодаре, загорелись разом. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что огнем были объяты не менее трех автомобилей.

Уточняется, что одна сгорела полностью, у второй выгорел салон, а у третьей зафиксировано обгорание краски на капоте и повреждение моторного отсека.

Добавляется, что сотрудниками МЧС пожар потушен. О пострадавших данных нет.