Несколько взрывов раздались в Кривом Роге

О том, что в данном населенном пункте были слышны взрывы, сначала сообщило издание «Зеркало недели». Через некоторое время эту информацию частично подтвердил глава криворожского совета обороны Александр Вилкул в своем микроблоге.

«Кривой Рог. Взрыв», - написал он.

Он тут же потребовал от всех местных жителей ничего не снимать на камеру, и уж тем более не выкладывать эти съемки в интернет.

Прошедшей ночью воздушная тревога также объявлялась в Харьковской и Полтавской областях, а также на территориях Запорожской области и ДНР, находящихся под контролем Киева.