Несколько взрывов раздались в Кривом Роге
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По всей территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
О том, что в данном населенном пункте были слышны взрывы, сначала сообщило издание «Зеркало недели». Через некоторое время эту информацию частично подтвердил глава криворожского совета обороны Александр Вилкул в своем микроблоге.
«Кривой Рог. Взрыв», - написал он.
Он тут же потребовал от всех местных жителей ничего не снимать на камеру, и уж тем более не выкладывать эти съемки в интернет.
Прошедшей ночью воздушная тревога также объявлялась в Харьковской и Полтавской областях, а также на территориях Запорожской области и ДНР, находящихся под контролем Киева.