Несколько жилых домов Курска пострадали из-за налета украинских дронов

Основные повреждения зданий отмечены в Центральном районе города. Повреждения зафиксированы как у частных, так и у многоэтажных домов.

По утверждению губернатора Романа Старовойта, в Курском районе рухнул один из беспилотных летательных аппаратов, участвовавших в налете. Он сообщил об этом в своем микроблоге. БПЛА взорвался, после чего вылетели окна в одном из частных домов. В Центральном районе взрывов было несколько, из-за них повреждены несколько частных домовладений, а у административного здания была повреждена крыша. Стекол также лишился один из многоквартирных жилых домов.

Глава региона пообещал, что всем владельцам недвижимости будет оказана помощь в восстановлении их собственности.