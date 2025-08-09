Нескончаемая туча дронов: ПВО уничтожила еще 26 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Украинские боевики продолжают в субботу, 9 августа, настойчиво атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили в социальных сетях, что с 18:00 до 20:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Наибольшее количество вражеских беспилотников было уничтожено над территориями Тульской и Брянской областей.

«В период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила за 9 августа 44 украинских беспилотника.