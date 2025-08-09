Российская ПВО сбила за 9 августа 44 украинских беспилотника

За утро субботы, 9 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 44 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Краснодарским краем было уничтожено восемь беспилотников. Над Тульской областью сбили семь БПЛА. Пять дронов перехватили в Калужской области. По четыре летательных аппарата сбили над Брянской, Курской и Орловской областями. Еще по три удалось нейтрализовать над Крымом, Татарстаном и в Московском регионе. Два беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, и над Республикой Адыгея— еще один.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ нанес удар по грузовику с животными в Брянской области. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, который перевозил сельскохозяйственных животных. Машина была повреждена, часть животных погибла. Водитель при этом не пострадал.