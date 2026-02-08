Нестандартная агрессия: на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге мужчина укусил работника

Как сообщают телеграм-каналы, во время конфликта дебошир также разбил служебный нагрудный регистратор работника метрополитена. Нарушителя порядка задержали прибывшие на место правоохранители. В пресс-службе метро подтвердили произошедшее, коротко прокомментировав: пассажир действительно был, его задержали и передали полиции. По уточненным данным, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.