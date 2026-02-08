Нестандартная агрессия: на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге мужчина укусил работника
Вечером 8 февраля в Петербургском метрополитене произошел необычный инцидент, связанный с агрессией пассажира. На станции «Сенная площадь» примерно в 19:00 мужчина укусил сотрудника метро.
Как сообщают телеграм-каналы, во время конфликта дебошир также разбил служебный нагрудный регистратор работника метрополитена. Нарушителя порядка задержали прибывшие на место правоохранители. В пресс-службе метро подтвердили произошедшее, коротко прокомментировав: пассажир действительно был, его задержали и передали полиции. По уточненным данным, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.