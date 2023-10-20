Нетаньяху пообещал нанести мощнейший удар по всем врагам Израиля

Израильский премьер-министр посетил линию фронта и встретился с военными, которые занимают позиции рядом с сектором Газа.

Он заверил солдат, что страна приложит все усилия к тому, чтобы одержать победу над противником. По его мнению, все жители Израиля поддерживают бойцов, несущих тяготы боевых действий.

«Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», - указал Биньямин Нетаньяху.

Его слова привело издание The Times of Israel. В предыдущие дни ряд высокопоставленных израильских чиновников посещали воинские части и пытались воодушевить военных. Бойцам говорилось, что им предстоит вести долгую и тяжелую борьбу, но победа останется за ними.