Нетаньяху: поставляемое Западом Украине оружие оказывается у границ Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью газете The Jerusalem Post, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ.

Он опасается, что Иран может использовать западные системы вооружения против Израиля. В частности, уже отмечены случаи появления у иранской армии противотанковых средств западного производства.

С началом СВО Израиль осудил действия России, но готов поставлять Украине только гуманитарную помощь, отказываясь от передачи летального оружия.

Так, Минобороны Израиля опровергло сообщения СМИ о передаче Украине списанных танков «Меркава».