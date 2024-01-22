Нетрезвый мужчина напал с ножом на таксиста и водителя грузовика в Подмосковье
В Подмосковье задержали мужчину, который совершил два разбойных нападения на ЦКАД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит Агентство «Москва».
Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции по Московской области. Мужчина напал на водителя такси. Угрожая ножом, он похитил его автомобиль. Затем на сорок восьмом километре ЦКАД злоумышленник совершил столкновение с фурой. После этого он ранил водителя грузовика ножом и пытался скрыться за рулем его большегруза.
Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске 40-летний местный житель, который вышел из тюрьмы в 2021 году, избил до смерти 73-летнего пенсионера.