Нетрезвый мужчина напал с ножом на таксиста и водителя грузовика в Подмосковье

В Подмосковье задержали мужчину, который совершил два разбойных нападения на ЦКАД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит Агентство «Москва» .

Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции по Московской области. Мужчина напал на водителя такси. Угрожая ножом, он похитил его автомобиль. Затем на сорок восьмом километре ЦКАД злоумышленник совершил столкновение с фурой. После этого он ранил водителя грузовика ножом и пытался скрыться за рулем его большегруза.

Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске 40-летний местный житель, который вышел из тюрьмы в 2021 году, избил до смерти 73-летнего пенсионера.