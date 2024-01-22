Ранее судимый житель Ногинска избил до смерти 73-летнего пенсионера

В Ногинске задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, преступление произошло в субботу в одной из квартир. Между мужчинами возник бытовой конфликт. В результате один избил другого и скрылся с места.

Потерпевшим оказался 73-летний пенсионер. Он погиб на месте от полученных травм.

Полицейские оперативно задержали нападавшего. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за разбой. Из мест лишения свободы он освободился в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Московской области перед судом предстанет местный житель, который в составе ОПГ в 1998 году убил троих человек.