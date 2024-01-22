Ранее судимый житель Ногинска избил до смерти 73-летнего пенсионера
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Ногинске задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, преступление произошло в субботу в одной из квартир. Между мужчинами возник бытовой конфликт. В результате один избил другого и скрылся с места.
Потерпевшим оказался 73-летний пенсионер. Он погиб на месте от полученных травм.
Полицейские оперативно задержали нападавшего. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за разбой. Из мест лишения свободы он освободился в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в Московской области перед судом предстанет местный житель, который в составе ОПГ в 1998 году убил троих человек.