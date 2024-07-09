В Подмосковье нетрезвый мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством
Фото: [пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
Подмосковные росгвардейцы задержали 62-летнего мужчину, который подозревается в угрозе убийством своей сожительнице, передает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел накануне вечером в одном из частных домов Можайска. Пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину кулаком, а потом начал говорить, что убьет ее.
Росгвардейцы оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в полицию.
По факту случившегося начата проверка.
Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали в Воскресенске мужчину, который находился в федеральном розыске.