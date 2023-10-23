Нетрезвый водитель протаранил автомобилем ворота женского монастыря в Амурской области

Пьяный автолюбитель не справился с управлением и врезался в ограждение Покровского женского монастыря в городе Тында.

Автомашина двигалась по улице Кирова. Мужчина, находившийся за рулем, не сумел вовремя повернуть и въехал в монастырские ворота. Сведения об этом появились в социальных сетях. На звук удара сбежались обитатели этого религиозного учреждения. Вышедший из машины водитель пообещал, что в ближайшее время возместит ущерб, но позже сбежал с места происшествия.

Сейчас правоохранители разыскивают виновника ДТП и выясняют все обстоятельства дела.