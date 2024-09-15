Neuen Osnabrücker Zeitung: в Германии заявили о неминуемых последствиях в случае ударов украинских войск вглубь России

По словам немецкого генерала в отставке Харальда Куята, после передачи Киеву дальнобойного вооружения и разрешения бить им вглубь нашей страны неминуемы последствия. Об этом сообщило издание Neuen Osnabrücker Zeitung.

Он уточнил, что после подобных ударов со стороны Украины высок риск того, что война расширится.

По мнению немецкого военного, западные государства должны быть осторожны и не пересекать новые красные линии и в конечном итоге не достичь точки невозврата.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил «напыщенным англосаксонским недоноскам» скорым ядерным ударом по Киеву.