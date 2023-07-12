Эти машины, наряду с другой тяжелой техникой западного производства, никак себя не проявили в украинском конфликте.

По этому поводу высказался глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что судя по боевым действиям на территории Запорожской области, неуязвимость немецких танков оказалось сильно завышенной и откровенно дутой.

«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Рогов добавил, что якобы высокие тактико-технические характеристики этих машин были сплошной рекламой и грамотным пиаром. Все это не подтвердилось в столкновении с российской армией. Правительство Зеленского делало ставку на то, что именно западная техника даст ему преимущество перед ВС РФ, но все эти надежды никак не оправдались.