New York Times: американские советники требуют от ВСУ взять Мелитополь

По мнению американских и других западных официальных лиц, контрнаступление Украины оказалось неудачным во многом потому, что слишком много войск, включая некоторые из лучших боевых подразделений, находятся не в тех местах, пишет The New York Times.

В Пентагоне считают, что нужно было перерезать сухопутный мост с Крымом. Но вместо того, чтобы бросить на юг свои основные силы, на Украине распределили их равномерно по всей линии боевого соприкосновения.

Американские планировщики советуют Украине сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и пробивать минные поля, не считаясь с потерями личного состава и техники.