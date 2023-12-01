New York Times: израильские спецслужбы узнали о возможном вторжении ХАМАС еще за год до события

Военные и разведка Израиля не отнеслись серьезно к плану нападения на их страну. Они посчитали, что он практически невыполним.

Журналисты ознакомились с документом под названием «Иерихонская стена», в котором подробно описаны способы преодоления защитной стены в секторе Газа, атаки израильских городов и прочие элементы вторжения. Это практически полностью совпадает с тем, что было проделано 7 октября палестинскими боевиками.

Издание New York Times подчеркнуло, что этот план долго циркулировал в различных ведомствах ЦАХАЛ. Но никто не воспринял его всерьез. Эксперты заявили, что нападение такого уровня находится вне возможностей ХАМАС. Журналисты добавили, что им неизвестно, был ли ознакомлен с этим документом премьер-министр Нетаньяху.