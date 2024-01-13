Кассетные боеприпасы, полученные ВСУ от США, уже не приносят тот эффект, что прежде, рассказали журналистам The New York Times украинские военные.

Неназванный командир взвода ВСУ рассказал, что российские военные изменили свою тактику. Раньше они атаковали большими группами, а теперь используют небольшие отряды, которые перемещаются по глубоким траншеям. В итоге кассетные боеприпасы оказываются небольшими против немногочисленных подразделений.

Кассетные боеприпасы не имеют устройств самоликвидации. Как утверждают американские военные, до 14% поставленных на Украину кассетников вообще могут не взорваться, так как давно лежали на складах. В этом случае неразорвавшиеся боеприпасы будут представлять из себя пехотные мины, которые будут угрожать гражданскому населения еще долгое время после завершения конфликта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВСУ не гнушаются использовать кассетные боеприпасы при обстрелах гражданского населения в Белгородской области.