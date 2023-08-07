New York Times: солдаты ВСУ жалуются на некомпетентность командиров и неподходящую технику

В рядах ВСУ зреет недовольство из-за слабого командного состава, недостаточной подготовки и западной техники, не приспособленной для театра войны на Украине, пишет The New York Times.

Американские военные имеют опыт боевых действий в Афганистане и Ираке, но он не применим для войны на Украине, рассказал изданию один из украинских солдат. Поэтому обучение военнослужащих ВСУ на Западе не приносит должного эффекта.

Также простые солдаты ВСУ жалуются на то, что командиры не обладают достаточной квалификацией и бросают в бой едва подготовленных новобранцев.

Не вызывает восторга и западная техника. Солдаты говорят, что она предназначена для подавления восстаний и не может противостоять российской военной мощи.