New York Times: США просят Израиль отсрочить начало наземной операции

Администрация США обратилась к Израилю с просьбой перенести начало наземной операции в секторе Газа, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Американские военные опасаются, что с началом наземной операции в Газе войска США, базирующиеся в Ираке, могут подвергнуться ударам со стороны региональных группировок. Поэтому Пентагону необходимо время для подготовки.

Также Вашингтон хочет выиграть время для переговоров об освобождении заложников.

При этом в США поддерживают саму необходимость проведения наземной операции, американские власти просят Израиль лишь повременить.