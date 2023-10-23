New York Times: США просят Израиль отсрочить начало наземной операции
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Администрация США обратилась к Израилю с просьбой перенести начало наземной операции в секторе Газа, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Американские военные опасаются, что с началом наземной операции в Газе войска США, базирующиеся в Ираке, могут подвергнуться ударам со стороны региональных группировок. Поэтому Пентагону необходимо время для подготовки.
Также Вашингтон хочет выиграть время для переговоров об освобождении заложников.
При этом в США поддерживают саму необходимость проведения наземной операции, американские власти просят Израиль лишь повременить.