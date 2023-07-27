New York Times: ВСУ бросили в наступление подготовленные на Западе резервы

Украина приступила к основной фазе контрнаступления и бросила в бой подготовленные на Западе резервы, пишет сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников Пентагона.

Собеседники издания отметили возросшую активность ВСУ в последние дни. По информации Минобороны США, всего западные союзники обучили 63 тысячи украинских военных, и сейчас они вступают в дело.

Аналитики утверждают, что новая фаза украинского «контрнаступа» может продлиться до трех недель.

Накануне сообщалось об активизации украинских войск на Запорожском направлении. ВСУ пытались атаковать в районе Работино, но потерпели неудачу. А на Краснолиманском направлении, напротив, вперед продвинулись российские войска.