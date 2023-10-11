Newsweek: элитная бригада ВСУ разваливается из-за внутреннего конфликта

47-я отдельная механизированная бригада, занимавшая центральное место в контрнаступлении Киева, разваливается из-за проблем с руководством и командованием на поле боя, пишет Newsweek.

В сентябре появилось сообщение о снятии с должности комбрига подполковника Александра Сака. Его увольнение объяснялось колоссальными потерями при наступлении в районе Работино.

Сменивший Сака Александр Павлий, как сообщается, «не разобрался в структуре бригады». По этой причине в качестве штурмовой пехоты на передний край могут отправить снайперов, минометчиков, артиллеристов и других ценных специалистов.

Подобные приказы вызывают споры и часто просто игнорируются.

«Нам не дали возможности развивать воинскую часть в соответствии с теми ценностями, которые мы заявляли при ее создании», – публично пожаловался офицер Валерий Маркус.

47-я отдельная механизированная бригада, получившая название «Магура», была сформирована в апреле 2022 года, а в последние месяцы не раз терпела неудачи.