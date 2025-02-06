Newsweek: пассажирские самолеты врезались друг в друга в аэропорту Сиэтла

В аэропорту города Сиэтл, расположенного в США, произошло столкновение двух пассажирских самолетов. По информации, предоставленной изданием Newsweek, инцидент произошел во время движения по взлетно-посадочной полосе.

Сообщается, что самолет авиакомпании Japan Airlines совершил касание с самолетом перевозчика Delta. Хотя это произошло вне зоны, контролируемой авиадиспетчерами, инцидент привел к временной приостановке некоторых рейсов.

«Информации о травмах среди членов экипажа или пассажиров во время рейса не поступало, и мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию и задержку рейсов», — говорится в публикации журнала.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются оперативные и авиационные службы.

Стоит отметить, что данный инцидент, связанный с неполадками в системе авиации США, не первый за несколько последних дней. Так, в ночь на четверг, 30 января, неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.

А буквально на следующий день в Филадельфии разбился легкий самолет медслужбы с шестью пассажирами на борту.