Fox News: на борту разбившегося в Филадельфии самолета летели шесть человек

На борту потерпевшего крушение самолёта, который разбился несколько часов назад в американском штате Филадельфия, находилось шесть человек. Все они вылетели из местного аэропорта незадолго до катастрофы, передает телеканал Fox News.

Кроме того, сообщается, что после аварии начался ряд возгораний, в том числе в жилых зданиях, а также было зафиксировано повреждение газовой трубы.

«В самолете было шесть человек, он только взлетел из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. Два пилота, два доктора, пациент и член семьи», — передает корреспондент телеканала.

Причины крушения самолета пока не установлены, информация о судьбе пассажиров и о возможных жертвах на земле также отсутствует. В Сети очевидцы публикуют кадры момента падения борта на жилые дома. Видна сильная вспушка и взрыв.

В США произошло уже второе за несколько дней серьезное происшествие, связанное с авиацией. В ночь на четверг, 30 января, неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.