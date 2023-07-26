Newsweek: российские войска заметно опережают ВСУ по части борьбы с беспилотниками

Их возможности по радиоэлектронной борьбы с дронами значительно продвинулись вперед по сравнению с украинскими.

Этот американский журнал выпустил статью, в которой оценил возможности российских технологий по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Журналисты заявили, что именно РЭБ и ее противодействие беспилотникам стали той вещью, которая изменила ход конфликта. Они пришли к такому выводу после признания украинских военных, которые сами считают, что РФ заметно опережает их в данной сфере.

«Москва «намного опережает» Киев в развертывании оборудования для радиоэлектронного подавления беспилотников», - такое заявление сделал Юрий Игнат, спикер ВВС Украины.

Авторы статьи также опубликовали мнение британского эксперта по БПЛА Стива Райта. Тот заявил, что на данный момент исключительно быстро развиваются не только технологии по производству вооружений, но и системы по противодействию им.