Newsweek: танки Abrams станут привлекательными мишенями для российской армии

Поставленные Киеву американские танки M1 Abrams не окажут никакого влияния на обстановку на Украине, пишет Newsweek.

Напротив, американская бронетехника может стать головной болью для ВСУ из-за сложности в обслуживании и большой зависимости от поставок топлива, боеприпасов и запчастей.

К тому же, количество этих машин слишком невелико, чтобы как-то переломить ситуацию на фронте. США обещали передать Украине 31 танк Abrams, сообщалось, что Киев получил уже 10 машин.

Зато эти танки станут привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников, отмечает издание.