Newsweek: танки Abrams станут привлекательными мишенями для российской армии
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Поставленные Киеву американские танки M1 Abrams не окажут никакого влияния на обстановку на Украине, пишет Newsweek.
Напротив, американская бронетехника может стать головной болью для ВСУ из-за сложности в обслуживании и большой зависимости от поставок топлива, боеприпасов и запчастей.
К тому же, количество этих машин слишком невелико, чтобы как-то переломить ситуацию на фронте. США обещали передать Украине 31 танк Abrams, сообщалось, что Киев получил уже 10 машин.
Зато эти танки станут привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников, отмечает издание.