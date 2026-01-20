Незаконная добыча по согласованию мэра: в Саратовской области раскрыли схемы с природными ресурсами

Бывший глава Вольского района Саратовской области Андрей Татаринов задержан следователями. Как сообщило ИА « Взгляд-инфо » со ссылкой на информированный источник, его вызвали на допрос в областное управление СКР и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время материалы уголовного дела, в котором могут фигурировать новые эпизоды тяжких должностных преступлений, направят в суд для избрания меры пресечения.

Татаринов руководил ЗАТО Шиханы с 2016 по 2021 год, а затем возглавлял Вольский район до февраля этого года. Уголовное преследование в его отношении началось еще в мае 2023 года. Тогда следствие возбудило дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2020 году, будучи главой Шихан, Татаринов согласовал незаконную добычу природных ресурсов на территории муниципалитета без лицензии.

Как поясняли в СКР, эти действия привели к причинению значительного ущерба, точный размер которого устанавливается, а также к необходимости длительного восстановления плодородного слоя почвы и зеленых насаждений. По данным издания, речь шла о незаконной вырубке леса предприятиями «СпецАвтоТранс» и «Благоустройство г. Шиханы», с последующей реализацией древесины.

Позднее к этому делу добавился эпизод о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) — нарушении закона при распоряжении имуществом в Вольском районе. Следствие установило, что в 2024 году суд удовлетворил иск администрации района о признании права собственности на здание на основе документов, подтверждающих отсутствие долгов по аренде земли. Впоследствии выяснилось, что задолженность существовала, а представленные документы были недостоверными.

Кроме того, имя Татаринова фигурировало в истории о сомнительном премировании глав муниципалитетов, однако в декабре 2023 года Вольский райсуд отказал прокуратуре во взыскании с него этих средств.