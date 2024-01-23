Незаконно построенную автомойку снесли в рабочем поселке Большие Вяземы

Незаконно построенную мойку самообслуживания, выявленную в рабочем поселке Большие Вяземы в сентябре прошлого года, наконец ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Напоминаем, что информация об объектах самовольного строительства доступна для жителей в сервисе «Подмосковные стройки». С помощью технологии дополненной реальности (AR), через камеру смартфона можно идентифицировать любой объект в радиусе полутора километров и получить данные о дате и способе его ликвидации. При обнаружении самостроя гражданин может заявить о нем в надзорное ведомство прямо с карты сервиса.

Отмечается, что за прошлый год на территории региона было выявлено порядка тысячи незаконных построек. Из них уже шестьсот сорок объектов было приведено в соответствие с градостроительными нормами и более ста тридцати ликвидировано полностью.