В России выпал первый снег
Синоптик Шувалов: первый снег в России в этом году выпал на Чукотке
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Первый в этом году снег в России зафиксировали на севере Чукотского автономного округа. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, осадки пока представляют собой смесь дождя и мокрого снега. При этом ранее синоптик допускал появление снега в сентябре в отдельных районах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.
Первые снежные осадки на Чукотке стали одним из признаков наступления осеннего сезона в северных регионах страны.
Ранее синоптик Гидрометцентра Макарова спрогнозировала дожди на День Москвы.