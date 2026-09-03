В России выпал первый снег

Первый в этом году снег в России зафиксировали на севере Чукотского автономного округа. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, осадки пока представляют собой смесь дождя и мокрого снега. При этом ранее синоптик допускал появление снега в сентябре в отдельных районах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.

Первые снежные осадки на Чукотке стали одним из признаков наступления осеннего сезона в северных регионах страны.

Ранее синоптик Гидрометцентра Макарова спрогнозировала дожди на День Москвы.