Бутерброды и фрукты: диетолог рассказала о полезных перекусах для школьника

Школьный перекус должен быть разнообразным и обеспечивать ребенка необходимыми витаминами и микроэлементами. Об этом KP.RU сообщила врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, для нормального роста и развития детям особенно важны витамин D, омега-3, железо, йод и магний. Одним из удобных вариантов перекуса врач назвала бутерброды, которые можно сочетать с фруктами и овощами.

В рацион школьника также можно включать яйца, орехи, чипсы из морской капусты, зефир и домашнюю пастилу. Для разнообразия ребенку разрешается давать с собой творожную запеканку, сырники или домашние оладьи с припеком.

Иногда перекус можно дополнить роллами или батончиками мюсли. Специалист рекомендовала учитывать состав продуктов и стремиться к тому, чтобы питание ребенка оставалось полноценным и разнообразным.

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