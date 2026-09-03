Дроны шли волнами: что известно о беспрецедентном налете на Москву

Московский регион подвергся одной из наиболее масштабных атак беспилотников за последние два года. С 08:00 2 сентября до 12:00 3 сентября в направлении региона зафиксировали 548 БПЛА, пишет Газета.ру.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, значительную часть беспилотников уничтожили на удалении от столицы. Еще 143 аппарата были сбиты непосредственно на подлете к Москве.

По количеству зафиксированных целей нынешняя атака сопоставима с наиболее крупными налетами последних лет. В ночь на 16 августа, как сообщал мэр Москвы, в сторону столицы направлялись около 600 беспилотников.

Утром 3 сентября один из беспилотников атаковал жилой дом в Кубинке Московской области на Наро-Фоминском шоссе. После попадания произошло возгорание, огонь распространился на помещения с 7-го по 9-й этаж.

Из здания в целях безопасности эвакуировали десять человек. На месте происшествия работают экстренные службы.