Небо над Краснодаром разойдется не на шутку: синоптики предупредили о грозе

В Краснодаре на 4 сентября объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра, пишет РГ.

По данным метеорологов, скорость ветра при порывах может достигать 20–22 м/с. Из-за комплекса неблагоприятных погодных явлений жителям и гостям города рекомендуют соблюдать осторожность.

Специалисты советуют по возможности сократить пребывание на улице во время непогоды. Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины под деревьями и рядом с конструкциями, которые могут быть повреждены сильным ветром.

Изменение погоды связано с началом осеннего периода. После летней жары среднесуточная температура на Кубани постепенно снижается, световой день становится короче, а количество осадков увеличивается.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.