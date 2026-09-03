Квартира висела на волоске: чем закончилась история пенсионерки с долгом

Новоильинский районный суд Новокузнецка отказал ГКУ «Фонд имущества Кузбасса» в требовании выселить пенсионерку из социальной квартиры. Об этом пишет РГ.

Женщина получила жилье в 2019 году в качестве временной меры социальной поддержки. Квартиру ей предоставили до получения постоянного жилья. Одним из условий проживания была своевременная оплата коммунальных услуг.

Со временем у пенсионерки накопилась задолженность за ЖКХ. Ее размер составил почти 150 тыс. руб. Представители фонда обратились в суд, потребовав прекратить пользование квартирой и выселить женщину.

Во время разбирательства выяснилось, что пенсионерка имеет инвалидность III группы, а ее ежемесячная пенсия составляет менее 20 тыс. руб. При этом женщина продолжала оплачивать коммунальные услуги по мере своих финансовых возможностей.

Суд установил, что задолженность возникла в период тяжелого материального положения пенсионерки и по причинам, которые от нее не зависели.

С учетом обстоятельств дела суд не нашел оснований для выселения и отказал ГКУ «Фонд имущества Кузбасса» в удовлетворении иска.