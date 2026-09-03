Петербург берется за Богатырский: привычная дорога меняется на глазах

В Приморском районе Санкт-Петербурга продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых объектов стал Богатырский проспект, по которому ежедневно проходят автомобили, автобусы и трамваи, пишет spbdnevnik.

Депутат Госдумы Николай Цед отметил, что ремонт этой магистрали имеет значение для большого числа жителей района. В непосредственной близости от проспекта находятся школы, поликлиники и детские сады.

По словам депутата, в текущем сезоне работы ведутся не только на крупных городских магистралях, но и на внутриквартальных проездах.

Отдельное внимание уделяется строительству М-32. Новая дорога должна снизить нагрузку на участок рядом со станцией Ольгино и обеспечить более удобный выезд на Приморское шоссе.

В 2025 году в Приморском районе отремонтировали более 14 км дорог.