Петербург берется за Богатырский: привычная дорога меняется на глазах
На Богатырском проспекте в Петербурге обновляют одну из главных дорог района
В Приморском районе Санкт-Петербурга продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых объектов стал Богатырский проспект, по которому ежедневно проходят автомобили, автобусы и трамваи, пишет spbdnevnik.
Депутат Госдумы Николай Цед отметил, что ремонт этой магистрали имеет значение для большого числа жителей района. В непосредственной близости от проспекта находятся школы, поликлиники и детские сады.
По словам депутата, в текущем сезоне работы ведутся не только на крупных городских магистралях, но и на внутриквартальных проездах.
Отдельное внимание уделяется строительству М-32. Новая дорога должна снизить нагрузку на участок рядом со станцией Ольгино и обеспечить более удобный выезд на Приморское шоссе.
В 2025 году в Приморском районе отремонтировали более 14 км дорог.