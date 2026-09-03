Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер кратко высказался о подготовке Европы к предстоящему отопительному сезону. Об этом пишет ТАСС.

На вопрос о том, достаточно ли европейским странам запасов газа для прохождения зимы, Миллер ответил одной фразой: «В Европе будет зима».

Высказывание прозвучало на фоне сообщений о состоянии европейских газовых хранилищ. В конце августа The Guardian сообщила, что уровень запасов газа в Евросоюзе оказался минимальным за последние 13 лет.

Газовый рынок Европы остается под влиянием ограниченного предложения и необходимости пополнять хранилища перед началом отопительного периода.

Ранее французская энергетическая компания TotalEnergies завершила передачу своей доли в российском проекте «Арктик СПГ 2» компании NordLine, связанной с «Новатэком». Размер переданной доли составлял 10%.