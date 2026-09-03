В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА: жители укрылись в подземных переходах

В Сочи вечером 1 сентября объявили угрозу атаки беспилотников. По данным мэра города Андрея Прошунина, предупреждение о возможном налете было введено в 19:48, пишет РГ.

Глава города сообщил, что силы и средства задействованы для защиты Сочи. Жителям и гостям курорта рекомендовали укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

На фоне угрозы в социальных сетях начали появляться сообщения о громких звуках и взрывах, которые, по словам очевидцев, были слышны в небе над городом.

Некоторые жители и туристы в качестве укрытия использовали подземные переходы. В одном из переходов возле парка «Ривьера» в центральной части Сочи собрались десятки человек, ожидавших отмены угрозы.

На момент публикации власти продолжали сообщать о действии режима угрозы атаки БПЛА.