В Москве запустили движение по участку скоростного диаметра вдоль Каспийской

В Москве открыли для движения новый участок Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы. Он проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления железной дороги, передает РИА «Новости».

Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в 2026 году в столице реализуется крупная дорожная программа, в рамках которой планируется построить и реконструировать около 100 км дорог и 18 инженерных сооружений.

Открытый участок включает шесть инженерных объектов, расположенных вдоль железной дороги. Строительство финального отрезка началось в августе 2023 года. Его протяженность составляет около четырех километров, трасса пересекает несколько городских улиц.

В сентябре завершился первый этап проекта. Он предусматривал реконструкцию 5,4 км дорог и строительство искусственных сооружений общей протяженностью более двух километров.

До конца 2026 года планируется завершить второй этап реконструкции — участок от Севанской улицы до улицы Медиков.

После завершения работ транспортная доступность улучшится для примерно 700 тыс. жителей южных районов столицы. Самим Московским скоростным диаметром, по данным мэра, ежедневно пользуются около 400 тыс. автомобилистов.