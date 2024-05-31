Незаконную свалку обнаружили в селе Дарна городского округа Истра

Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к административной ответственности ООО «Армстрой», которое незаконно разместило строительные отходы на земельном участке в селе Дарна городского округа Истра.

Отмечается, что протокол о правонарушении поступил в министерство из ОМВД России по городскому округу. Сотрудники полиции установили, что на участке, где работает компания, незаконно размещены строительные отходы, преимущественно, бой кирпича. По итогам рассмотрения протокола компания оштрафована на 200 тысяч рублей.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске.