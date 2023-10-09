Незнакомец избил женщину в Санкт-Петербурге на глазах у сына

В Северной столице неизвестный напал на женщину прямо на улице и избил ее на глазах 11-летнего сына. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Отмечается, что при пересечении парковки из-за автомобилей выскочил мужчина, толкнул женщину и нанес ей удары. После этого пострадавшая не смогла встать сама.

Добавляется, что медики обнаружили у нее перелом плеча со смещением, женщине предстоят операция и длительное восстановление.