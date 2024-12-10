Путин рассказал, как «Орешник» повлияет на применение ядерного оружия

Об этом Путин рассказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло в режиме видеосвязи. Мероприятие было приурочено к Международному дню прав человека.

Как пишет РИА Новости, по словам президента, российская ядерная доктрина не будет ужесточаться, а вместо этого акцент будет сделан на совершенствовании систем вооружения, таких как «Орешник». Эти комплексы, как отметил Путин, обладают потенциалом, который практически исключает необходимость использования ядерного арсенала в стратегических целях.

Новые ракетные системы относятся к высокотехнологичному оружию средней дальности, способному обеспечивать эффективную защиту и сдерживание без задействования ядерных зарядов. Такой подход позволяет России укреплять обороноспособность, снижая риски глобального противостояния.

Разработка «Орешника» является частью общей стратегии модернизации вооружений, которая включает переход к более современным технологиям и адаптацию военной политики к современным реалиям. По мнению военных специалистов, внедрение таких систем значительно изменяет баланс сил, предлагая альтернативу ядерному сдерживанию и снижая вероятность катастрофических последствий в случае конфликта.

Ранее стало известно о том, что цели для «Орешника» в Белоруссии будет определять Минск. Об этом рассказал президент Республики Александр Лукашенко.